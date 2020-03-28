Американские врачи назвали новый симптом коронавируса

Медики из Американской академии офтальмологии предупредили, что одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит.

Специалисты из США пришли к такому выводу, изучая опыт китайских коллег. Согласно данным медиков Поднебесной, каждый тридцатый пациент, у которого диагностировали COVID-19, был также заражен конъюнктивитом. Информацию, на которую опирались в своем исследовании американски врачи, собирали в 30 медицинских учреждениях Китая.

Авторы научной работы отмечают, что не стоит паниковать: конъюнктивит может быть вызван множеством других факторов. Однако стоит быть внимательными врачам-офтальмологам, поскольку они могут быть первыми, кто заподозрит опасную инфекцию.

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