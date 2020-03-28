В Петербурге задержали мужчину, сбежавшего из пансионата «Заря»

Полицейские Северной столицы задержали беглеца, самовольно покинувшего пансионат «Заря» в Репино, где содержатся все петербуржцы, вернувшиеся из-за рубежа с подозрением на коронавирус.

Сбежавший 27 марта из-под принудительной изоляции 32-летний Георгий был найден в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе Санкт-Петербурга и на машине скорой помощи водворен обратно на территорию пансионата. Отметим, что нарушитель уже не в первый раз отказывается соблюдать картинные меры. До того, как попасть в «Зарю», он не следовал самоизоляции, находясь у себя дома.