В Москве от коронавируса скончался пятый человек

В столице скончалась 69-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус COVID-19. Это пятый по счет летальный исход среди зараженных в Москве и седьмой — в стране.

О смерти пациентки в субботу, 28 марта, пишет «Интерфакс», ссылаясь на столичный департамент здравоохранения. В ведомстве отметили, что при госпитализации у пожилой женщины выявили двустороннюю пневмонию. Помимо этого, зараженная имела несколько сопутствующих заболеваний.

Отметим, что это третье сообщение о летальном исходе от коронавируса за день. В Оренбурге ушел из жизни мужчина, у которого диагностировали COVID-19. Кроме того, в Петербурге от инфекции скончался первый человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одна из наиболее действенных мер по противостоянию коронавирусу — строгий карантин. Врач-эпидемиолог объяснил, почему поддерживает решение петербургских властей.