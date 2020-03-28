Врач-инфекционист объяснил, почему поддерживает решение властей Петербурга ввести жесткий карантин

Врач-инфекционист объяснил, почему поддерживает решение властей Петербурга ввести жесткий карантин
Строгий карантин поможет сдержать распространение инфекции. Фото: pixabay.com

Сейчас в Санкт-Петербурге действуют строгие ограничительные меры в связи с бушующей эпидемией коронавируса COVID-19.

Врач-инфекционист Тимур Пестеров объяснил, почему считает правильными действия городского правительства. По словам медика, самоизоляция и строгий карантин — единственные меры, которые помогут сдержать распространение заболевания. В Петербурге, с его высокой плотностью населения, события могут развиваться по весьма печальному сценарию.

Кроме того, в центре города живет большое количество пожилых людей, которым особенно опасно выходить на улицу. Врач подчеркнул, что принятые меры не помогут победить коронавирус, но значительно уменьшат масштабы зарегистрированных случаев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 30 марта Россия полностью закроет границы со всеми странами, включая Белоруссию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач-инфекционист карантин коронавирус санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На 85-летнюю Софи Лорен обрушился потолок собственного дома
Врач-инфекционист объяснил, почему поддерживает решение властей Петербурга ...
Россия полностью закрыла границы
Жена госпитализированного с подозрением на коронавирус Игоря Николаева ...
В Петербурге скончался первый пациент с коронавирусом
Беглов заявил, что для врачей и зараженных коронавирусом пациентов в ...
Возле «Леруа Мерлен» в Петербурге выстроилась очередь из посетителей
Жилкомплекс в Мурино продезинфицируют после визита врачей в защитных костюмах