Врач-инфекционист объяснил, почему поддерживает решение властей Петербурга ввести жесткий карантин

Сейчас в Санкт-Петербурге действуют строгие ограничительные меры в связи с бушующей эпидемией коронавируса COVID-19.

Врач-инфекционист Тимур Пестеров объяснил, почему считает правильными действия городского правительства. По словам медика, самоизоляция и строгий карантин — единственные меры, которые помогут сдержать распространение заболевания. В Петербурге, с его высокой плотностью населения, события могут развиваться по весьма печальному сценарию.

Кроме того, в центре города живет большое количество пожилых людей, которым особенно опасно выходить на улицу. Врач подчеркнул, что принятые меры не помогут победить коронавирус, но значительно уменьшат масштабы зарегистрированных случаев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 30 марта Россия полностью закроет границы со всеми странами, включая Белоруссию.