Россия полностью закрыла границы

Российская Федерация полностью закрыла свои границы для других стран. Сегодня ночью работу все пункты пропуска на пограничных территориях.

Россия закрыла границы для всех государств, включая Белоруссию. Ночью перестанут действовать автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Жесткие меры, предпринятые правительством РФ, связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции. На данный момент по всей стране зарегистрировано 1264 случая заболевания из них 4 — с летальным исходом. Еще 49 человек успешно вылечились.

Отметим, что пандемию коронавируса ВОЗ объявила 11 марта. За две недели коронавирус резко активизировался и успел охватить едва ли не всю планету. Заболевание унесло жизни более чем 27 тысяч людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрирована первая жертва коронавируса.