Росгвардейца уволят за дебош и мастурбацию на улице Петербурга

Росгвардейца уволят за дебош и мастурбацию на улице Петербурга
Росгвардейца уволили. Фото: baltphoto

В Петербурге нетрезвый сотрудник Росгвардии устроил дебош на улице. Очевидцы засняли это на видео.

Как сообщает издание «Подъем», мужчина в форме правоохранителя протаранил два автомобиля, а после начал показывать свой детородный орган прохожим на улице. Очевидцы рассказали, что росгвардеец также набрасывался на прохожих.

В управлении Росгвардии уже подтвердили факт того, что дебошир является сотрудником ведомства, однако в момент произошедшего он не был при исполнении. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчину уволят за совершение проступка, «порочащего честь и достоинство».

Наказание также понесут его руководители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге задержали скандалистку, устроившую дебош на заправке.

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