В Выборге задержали скандалистку, устроившую дебош на заправке

В четверг, 12 марта, сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, устроившую скандал на заправке в Выборге. В ходе конфликта она сломала стул и выплеснула кофе в лицо работницы заправки.

Росгвардейцы, патрулировавшие близлежащую территорию, отреагировали на вызов тревожной кнопки. Оказалось, что чрезвычайно происшествие случилось на одной из автозаправочных станций по Ленинскому проспекту в городе Выборг. За помощью обратился персонал заправки.

Сотрудники объяснили, что в помещение зашла агрессивно настроенная женщина, которая вступила в перепалку с одной из работниц АЗС. Во время конфликта нарушительница, из хулиганских побуждений, сломала стул, принадлежащий заправке, и вылила свой кофе прямо в лицо оппоненту. Женщину задержали и доставили в полицию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранты устроили массовую драку с холодным оружием возле ТЦ «Галерея».