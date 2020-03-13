У ТЦ «Галерея» подрались мигранты, одного госпитализировали с ножевым ранением

В Центральном районе Петербурга правоохранители задержали участников массовой драки. Один получил ножевое ранение в бедро.

Все произошло в четверг, 12 марта. В 19:40 в полицию позвонили три очевидца драки в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте. По словам звонивших, в драке участвовали около 15 человек. У одного из них был нож, есть раненые.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали на месте двух граждан Узбекистана, 20 и 21 года, и шесть уроженцев Дагестана, житель Ханты-Мансийского АО. Еще один «кавказец» оказался в больнице с колото-резаным ранением левого бедра.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что конфликт произошел из-за внезапно возникших неприязненных отношений. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Задержанные опрошены и отпущены.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

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