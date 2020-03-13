Lada Vesta «утонула» в канаве на выезде с ЖК «Солнечный город»

Lada Vesta &#171;утонула&#187; в канаве на выезде с ЖК &#171;Солнечный город&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром неподалеку от проспекта Ветеранов в канаву угодил легковой автомобиль. Очевидцы предположили, что это случилось из-за неудобного заезда в ЖК «Солнечный город».

Обо всем стало известно в пятницу, 13 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На них видно, что на подъезде к жилому комплексу с управлением не смог совладать водитель Lada Vesta.

«Дороги в колдобинах и ямах, не объехать, не разъехаться двум машинам одновременно», – пожаловались пользователи.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в водоеме в Ленобласти обнаружили труп пожилого мужчины.

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