В водоеме в Ленобласти обнаружили труп пожилого мужчины

Днем 12 марта в пруду Бокситогорского района Ленинградской области нашли бездыханного мужчину. Как установили позже, погибший оказался 74-летним жителем Бокситогорска.

В правоохранительные органы Бокситогорска обратились нашедшие тело. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти или каких-либо повреждений. Выяснилось, что погибший — местный житель 74 лет.

При нем обнаружен кошелек, внутри которого находилось водительское удостоверение и ключи от машины. Труп отправили в морг для дальнейшего выяснения обстоятельств смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Северной столице приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за жестокое убийство собственного отца. Мужчина насмерть забил его молотком, ножницами и другими острыми предметами.