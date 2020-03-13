Суд отправил в колонию жителя Петербурга за жестокое убийство отца

Суд отправил в колонию жителя Петербурга за жестокое убийство отца
Подсудимый вину признал. Фото: Baltphoto

Суд приговорил жителя Петербурга к лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд установил, что в августе прошлого года обвиняемый в квартире дома по ул. Гранитной в Петербурге в ходе ссоры нанес своему отцу ножом, молотком, отверткой и ножницами не менее 35 ударов, сообщили в прокуратуре Петербурга. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подсудимый вину признал, хоть и полагал, что совершил преступление в состоянии аффекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства.

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