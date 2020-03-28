ДТП на Димитрова: дорогу не поделили маршрутка и легковушка

Вечером в субботу, 28 марта, в Купчино произошло ДТП с пострадавшими. На перекрестке столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло на улице Димитрова. Там легковушка врезалась в маршрутку, в которой в момент аварии находились пассажиры.
«Не поделили дорогу, говорят, что маршрутка не уступила дорогу. Водителя машины забрали на скорой. Женщине в маршрутке стало плохо», — пишет автор поста.
Судя по фотографиям очевидцев, передняя часть легковушки в результате ДТП оказалась «всмятку».
«Светофоры не работали, а перекресток равнозначный. Легковушка для маршрутки была помехой справа», — прокомментировал ДТП очевидец.
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