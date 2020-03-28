СМИ: Райан Рейнольдс сыграет главную роль в экранизации «Логова дракона»

СМИ: Райан Рейнольдс сыграет главную роль в экранизации &#171;Логова дракона&#187;
Райан Рейнольдс. Фото: instagram.com/vancityreynolds

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс, известный по роли в фильме «Дэдпул» может получить главную роль в экранизации видеоигры Dragon’s Lair.

Как сообщает The Hollywood Reporter, стриминговая платформа Netflix стала владельцем прав на экранизацию «Логова драконов». Райан Рейнольдс может не только сыграть роль Дирка, но и стать продюсером экранизации.

Игра была выпущена в 1983 году. По сюжету прекрасный принц должен был сразиться со всевозможными тварями и драконом, которые преграждают путь к принцессе, запертой в замке.

Над подготовкой сценария будут работать Дэн Хейгмен и Кевин Хейгмен, работавшие над проектом «Лего. Фильм». О сроках реализации планов пока ничего неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристиан Бейл сыграет злодея в новой части «Тора».

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