СМИ: Райан Рейнольдс сыграет главную роль в экранизации «Логова дракона»

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс, известный по роли в фильме «Дэдпул» может получить главную роль в экранизации видеоигры Dragon’s Lair.

Как сообщает The Hollywood Reporter, стриминговая платформа Netflix стала владельцем прав на экранизацию «Логова драконов». Райан Рейнольдс может не только сыграть роль Дирка, но и стать продюсером экранизации.

Игра была выпущена в 1983 году. По сюжету прекрасный принц должен был сразиться со всевозможными тварями и драконом, которые преграждают путь к принцессе, запертой в замке.

Над подготовкой сценария будут работать Дэн Хейгмен и Кевин Хейгмен, работавшие над проектом «Лего. Фильм». О сроках реализации планов пока ничего неизвестно.

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