Кристиан Бейл сыграет злодея в новой части «Тора»

Кристиан Бейл в фильме "Ford против Ferrari"

Кристиан Бейл в фильме "Ford против Ferrari"

Голливудскому актеру Кристиану Бейлу досталась роль в новой части кинокомикса про скандинавского бога — супергероя. Актер сыграет злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром».

Как сообщает Entertainment Tonight, ссылаясь на слова актрисы Тессы Томпсон, сыгравшей Валькирию в нескольких фильмах вселенной Marvel, актриса уже прочитала сценарий нового фильма, однако ей запрещено делиться подробностями. Томпсон рассказала лишь то, что в роли нового злодея в картине выступит Кристиан Бейл.

Продолжение «Тора» выйдет на большие экраны в начале ноября следующего года. Фильм снимает режиссер Тайка Вайтити, который работал над последней частью фильма «Тор 3: Рагнарёк». Также известно, что в фильме снимется Натали Портман.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тайка Вайтити снимет мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика».