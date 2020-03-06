Тайка Вайтити снимет мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика»

Тайка Вайтити снимет мультсериал по книге &#171;Чарли и шоколадная фабрика&#187;
Тайка Вайтити. Фото: WIkipedia

Актер и режиссер из Новой Зеландии Тайка Вайтити собирается представить свой мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика».

По актуальной информации, Тайка Вайтити выступит режиссером двух первых эпизодов анимационного сериала. Премьера состоится на портале интернет-кинотеатра Netflix. Представители компании отмечают, что история должна шире раскрыть персонажей и выйти за сюжетные рамки книги Роальда Даля, однако сохранит дух его сказочной повести.

Уже известно, что вторая серия будет полностью посвящена истории фантастического народа Умпа-Лумпу, с которыми, по книге, дружил Вилли Вонка, пишет РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актрисы Татьяна Кравченко и Оля Железняк улетели со съемок седьмого сезона сериала «Сваты», которые проходят в Белоруссии.

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