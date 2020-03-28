Российских туристов начали выселять из отелей в Сочи

Постановление о приостановке бронирования и заселения в Сочи стало причиной выселения постояльцев из местных отелей и гостиниц.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь департамент курортов и туризма администрации Сочи, запрет бронирований и заселений действует в период до 5 апреля включительно. Всем туристам, находящимся в сочинских отелях и гостиницах, придется уехать с отдыха раньше срока.

Отдыхающих, которые выкупили туры с авиабилетами, доставят домой на чартерных рейсах.

Кроме того, сообщается, что все клиенты компании «Библио-глобус», оплатившие проживание в этот период, смогут вернуть средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сочи просят туристов отказаться от поездок на курорт. Мэр Сочи заявлет, что сейчас в России необходимо сделать все для минимизации любых контактов.