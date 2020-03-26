В Сочи просят туристов отказаться от поездок на курорт

Мэр курортного города Сочи Алексей Копайгородский призывает российских граждан отложить запланированные поездки и отказаться от отдыха на курорте в течение как минимум следующей недели, которая объявлена выходной.

В своем Instagram-аккаунте Копайгородский просит туристов отнестись с пониманием к ситуации с коронавирусом в стране и в связи с этим не посещать Сочи в ближайшую неделю.

Мэр Сочи заявлет, что сейчас в России необходимо сделать все для минимизации любых контактов. Согласно последним данным, в Сочи выявлено пять случаев коронавируса, а в целом в регионе — девять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что убытки туротрасли в России могут составить 37 млрд рублей из-за коронавируса.