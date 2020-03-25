Убытки туротрасли в России могут составить 37 млрд рублей из-за коронавируса

Убытки в сфере туризма в России могут составить 37 млрд рублей из-за коронавируса. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, выездной туризм в России получит 25 млрд рублей убытков, въездной – 12 млрд рублей, если до сентября не откроется большинство турнаправлений, сообщает ТАСС. Общая сумма убытков составит 37 млрд рублей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 425 059 человека. Скончались 18 944, при этом 109 225 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 658 человек. При этом 29 вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что туроператоры приостановили продажу экскурсионных туров в Северную столицу на апрель из-за полного закрытия культурных учреждений и, в целом, сложной эпидемиологической обстановки по всему миру. Путешественникам настоятельно рекомендуют перенести планируемые поездки на более поздний период.