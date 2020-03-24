Туристам порекомендовали перенести апрельские поездки в Петербург

Туристам порекомендовали перенести апрельские поездки в Петербург
Туризм сейчас, даже если это поездка в Петербург, не лучший способ времяпрепровождения. Фото: Baltphoto

Туроператоры приостановили продажу экскурсионных туров в Северную столицу на апрель из-за полного закрытия культурных учреждений и, в целом, сложной эпидемиологической обстановки по всему миру.

Путешественникам настоятельно рекомендуют перенести планируемые поездки на более поздний период. Например, столь популярные «белые ночи», которые достигают пика в июне. Среди туристических компаний ряд приостановили продажу экскурсионных туров с 20 марта по 30 апреля.

Другие операторы могут предложить только бронь гостиницы, в случае, если это необходимая деловая поездка или туристы хотят просто погулять по улицам города. Однако безопаснее и, безусловно, гораздо приятнее будет оказаться в летнем Петербурге, где впервые за долгое время не будет масштабных мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 24 марта в Петербурге зафиксировали 5 новых случаев заражения коронавирусом.

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