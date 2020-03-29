Стало известно, какие детские сады продолжат работу в нерабочую неделю

Дежурные группы будут открыты с 30 марта по 3 апреля для детей сотрудников тех предприятий, которые должны продолжать работать в длинные выходные.
Постановление о работе данных учреждений подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Комитет по образованию опубликовал список детских садов, в которых будут открыты дежурные группы. Всего работать будет 41 детский сад во всех районах Северной столицы. Максимальное количество детей на группу будет составлять 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.
Комитет по образованию просит родителей связаться с районными администрациями, чтобы записать своих детей в группы. Это поможет в планировании нормального функционирования работы учреждений.
Образец заявления представлен на сайте Комитета по образованию k-obr.spb.ru
Полный список детских садов, которые откроют своих двери в период с 30 марта по 3 апреля можно найти на сайте администрации Санкт-Петербурга: www.gov.spb.ru.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге детские сады продолжат работать на время карантина.