Эксперты отмечают рост продаж алкоголя в России

Эксперты отмечают рост продаж алкоголя в России
Продажи алкоголя подскочили. Фото: pixabay

В марте продали алкоголя на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные, предоставленные участниками рынка. Так, в среднем продажи повысились до 30% по сравнению с мартом прошлого года. Отмечается, что вырос также и средний чек на алкоголь – в Москве сразу на семь процентом, а по всей стране на 3%, то есть почти до 300 рублей. С чем это связано – эксперты не сообщили.

Вполне возможно, что свою роль сыграл Международный женский день, а также распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичи смогут выходить на улицу только при наличии спецпропуска. Так, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы. Нововведение будет действовать с 30 марта.

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