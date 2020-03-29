В Пушкине строят инфекционный блок для больных коронавирусом

В Пушкине строят инфекционный блок для больных коронавирусом
Строительная площадка. Фото: 78.ru

В городе Пушкин на юге Петербурга начали строить инфекционный центр для зараженных новой инфекцией.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, строительные работы планируют завершить к 15 мая. Как сообщил 78.ru, основная часть фундамента уже залита бетоном.

По России возводится 15 аналогичных объектов, шесть в Западном военном округе — Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Смоленск, Калининград, Пушкин, три в Центральном — Новосибирск, Омск, Оренбург, четыре в Восточном — Улан-Удэ, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск.

Работы ведутся даже ночью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС рассылает жителям Северной столицы призывы самоизолироваться, угрожая «уголовкой».

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