В Пушкине строят инфекционный блок для больных коронавирусом

В городе Пушкин на юге Петербурга начали строить инфекционный центр для зараженных новой инфекцией.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, строительные работы планируют завершить к 15 мая. Как сообщил 78.ru, основная часть фундамента уже залита бетоном.

По России возводится 15 аналогичных объектов, шесть в Западном военном округе — Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Смоленск, Калининград, Пушкин, три в Центральном — Новосибирск, Омск, Оренбург, четыре в Восточном — Улан-Удэ, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск.

Работы ведутся даже ночью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС рассылает жителям Северной столицы призывы самоизолироваться, угрожая «уголовкой».