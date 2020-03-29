МЧС рассылает петербуржцам призывы самоизолироваться, угрожая «уголовкой»

В Северной столице горожанам продолжают всеми доступными способами напоминать о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Теперь в МЧС начали рассылать новые СМС-сообщения.

Вот такие сообщения начали получать петербуржцы:

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия необходимо соблюдать режим самоизоляции. При нарушении карантинных мероприятий предусмотрена административная и уголовная ответственность», — приводит текст сообщения «Мойка78».

Получатели отметили, что сообщение довольно странное. Из текста неясно, кого именно будут наказывать за несоблюдение правил. Некоторым горожанам приходится выходить на работу, несмотря на объявленные российским лидером Владимиром Путиным выходные. Да и вылазки в продуктовые магазины и аптеки за самым необходимым законом не запрещены.

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