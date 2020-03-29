В Париже скончалась заразившаяся коронавирусом кузина испанского короля Филиппа VI

В Париже скончалась заразившаяся коронавирусом кузина испанского короля Филиппа VI
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Париже скончалась двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, принцесса Мария Тереза. Она стала первой жертвой пандемии среди представителей королевских родов.

Обо всем сообщил ее младший брат. На своей странице в Facebook он рассказал, что принцесса умерла от новой инфекции в возрасте 86 лет.

Не приводится информация о том, когда и каким образом она заразилась.

Напомним, распространение нового вируса началось с Китая. Перед Новым Годом представители властей страны сообщили, что в провинции Хубэй в городе Ухань жители стали повально заражаться болезнью похожей на пневмонию. На данный момент, вирус охватил 177 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией. За сутки в стране отмечено 270 новых случаев заражения новой инфекцией.

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