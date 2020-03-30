Спасатели за два часа потушили дом в Ленобласти

Спасатели за два часа потушили дом в Ленобласти
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Пожар произошел в массиве Восход в Кировском районе Ленобласти накануне вечером, 29 марта. О пострадавших не сообщается.

Согласно данным главного управления МЧС России по региону, очевидцы сообщили о возгорании в экстренные службы в 21.40. На место происшествия направили восемь пожарных и две единицы техники.

Огонь распространился по площади 90 квадратных метров в доме. Сотрудники МЧС работали на месте около двух часов. Потушить пожар удалось ближе к полуночи — в 23.33.

Как сообщили в главке МЧС, данные о возможных пострадавших в результате происшествия не поступали. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировске после пожара в духовке нашли таз с наркотиками.

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