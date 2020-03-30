Танкам вирус не преграда: в Подмосковье прибыл эшелон Т-34

В подмосковное Алабино из Петербурга прибыл железнодорожный эшелон. Он доставил 30 танков Т-34 гвардейского танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Танки прибыли в Подмосковье после капитального ремонта на бронетанковом ремонтном заводе. Специалисты провели полную разборку и сборку каждого танка, очистили их от ржавчины, покрасили и привели их в исправность.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в ближайшее время экипажи гвардейской танковой армии приступят к тренировкам для участия в военном параде на Красной площади в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время ведется приемка танков.

Напомним, с 30 марта в Москве действует всеобщий режим самоизоляции. Людям разрешено покидать квартиру только для поездок на работу, походов в ближайшие магазин и аптеку, в целях экстренной медицинской помощи или для того, чтобы выбросить мусор или погулять с животными.