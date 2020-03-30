Члены Европарламента считают, что Россия развернула кампанию по дезинформации о коронавирусе

Речь идет о нескольких представителей фракции «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ.

Парламентарии хотят добиться от ЕС начала разбирательств с Россией. В своем письме они рассказывают как переживают из-за действий Китая и России, которые занимаются пропагандистскими деяниями. По мнению членов фракций, цель России — внести смуту среди местных жителей и европейских соседей по отношению к Евросоюзу. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на электронное обращение членов Европарламента.

Правда, загвоздка в том, что ни одного доказательства или примера дезинформации со стороны РФ в письме не приводится. Ссылка есть на некие заключения подразделения EC East StratCom Task Force, которые, по словам авторов письма, только укрепляют их уверенность.

Ранее СМИ Британии написали о докладе ЕС, в котором было сообщено, что российские СМИ активно «вбрасывают» дезинформацию в странах союза, которая связана методами их борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции из-за COVID-19.