10 апреля начнется прием заявок на конкурс «Доверие потребителя»

За время проведения конкурса "Доверие потребителя" в 2019 году около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.. Фото: pixabay.com

За время проведения конкурса "Доверие потребителя" в 2019 году около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.. Фото: pixabay.com

10 апреля стартует прием заявок от ипотечных банков, застройщиков и агентств недвижимости на участие в XIII конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости.

Согласование списков-участников в номинациях «жилые комплексы» идет с февраля, и также продолжится. Окончание приема самостоятельных заявок 1 июня 2020 года.

Сложившаяся ситуация с распространением коронавируса потребовала внести изменения в график мероприятий. Запланированные на 3 апреля заседание Оргкомитета конкурса и все мероприятия, требующие очного присутствия, переносятся, либо буду проведены в заочной форме. Все остальные изменения в процедурах конкурса носят чисто технический характер.

Конкурс стартует 11 мая, как обычно, с интернет-голосования на официальном сайте doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса Большого Сервера Недвижимости bsn.ru. На конкурс будут представлены застройщики, ипотечные банки, агентства недвижимости и построенные и строящиеся жилые комплексы в четырех классах. Лонг-листы участников формируются Оргкомитетом на основании правил участия в конкурсе, самостоятельные заявки принимаются до 1 июня 2020 года.

Шаблоны заявок размещены на сайте doveriekonkurs.ru.

Заявки на участие в XIII конкурсе «Доверие потребителя» подаются в электронном виде на mail @ stroyproblem.net

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