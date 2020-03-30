В Ленобласти обещают за три дня наладить выпуск антисептика

Власти Ленобласти попросят Росалкогольрегулирование в кратчайшие сроки выдать Гатчинскому спиртовому заводу лицензию на выпуск спирта для дезинфицирующих средств. Как сообщили редакции Gazeta.spb.ru в правительстве Ленобласти ООО «Гатчинский спиртовой завод» является единственным предприятием на Северо-Западе котрое выпускает спир-сырец на своей ректификационной колонке.

По словам руководителя ООО «ГСЗ» Елены Якубчик именно отсутствие лицензии не позволяет наладить выпуск антисептика в емкостях по 100 мл. Сейчас завод поставляет спирт для медицинских учреждений, фармации, аптек, промышленных предприятий: порядка 300 тонн спирта в месяц.

Как заявляет Елена Якубчик недостатка в сырье нет и предприятие сможет удовлетворить все заявки на продукцию. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал в кратчайшие сроки решить вопрос с лицензией Росалкогольрегулирования.