«Шикарная женщина»: мокрая Наталья Бочкарева похвасталась лицом и бюстом

Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками фотографией, на которой запечатлена в естественном виде. Актриса показала, как выглядит без косметики и укладки.
Подписчики Бочкаревой привыкли видеть ее в вычурных платьях и с ярким гримом. Неожиданно артистка решила похвастаться чистым лицом и шикарными формами.
Звезда позировала в банном полотенце, распустила мокрые волосы. На честном селфи хорошо видны лицо инстадивы и ее пышная грудь. Актриса дала понять, что гордится своей внешностью.
«Лучшая косметика для женщины — это все-таки ее чистота. Как вам такой поворот?» — написала Бочкарева.
Поклонников звезды впечатлила ее откровенность и самоуверенность.
«Шикарная женщина», — написал подписчик.
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