«Шикарная женщина»: мокрая Наталья Бочкарева похвасталась лицом и бюстом

Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками фотографией, на которой запечатлена в естественном виде. Актриса показала, как выглядит без косметики и укладки.

Подписчики Бочкаревой привыкли видеть ее в вычурных платьях и с ярким гримом. Неожиданно артистка решила похвастаться чистым лицом и шикарными формами.

Звезда позировала в банном полотенце, распустила мокрые волосы. На честном селфи хорошо видны лицо инстадивы и ее пышная грудь. Актриса дала понять, что гордится своей внешностью.

«Лучшая косметика для женщины — это все-таки ее чистота. Как вам такой поворот?» — написала Бочкарева.

Поклонников звезды впечатлила ее откровенность и самоуверенность.

«Шикарная женщина», — написал подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Винокур рассказал о результатах анализа на коронавирус.