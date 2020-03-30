Ритейлеры подписали соглашение о работе в условиях пандемии

Торговые компании договорились о правилах работы в режиме эпидемии. Фото: pixabay.com

Торговые компании договорились о правилах работы в режиме эпидемии. Фото: pixabay.com

Торговые сети России придумали и утвердили семь правил работы в условиях пандемии, карантина, самоизоляции и проочих ограничений вызванных коронавирусом.

По данным гендиректора Wildberries Татьяна Бакальчук, которые предоставлены редакции Gazeta.spb.ru соглашение о правилах подписали Wildberries, М.Видео-Эльдорадо, Lamoda, OZON, Ситилинк, Связной, DNS, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, Снежная королева, Спортмастер, Avito, 220Вольт.

По словам Бакальчук на момент публикации сведений о соглашении его пока не подписали «Детский мир» и Яндекс (Beru), но ожидается, что эти компании присоединяться в ближайшее время.

Онлайн- и офлайн-ритейлеры, логистические компании предложили семь правил общей работы для ритейлеров:

1. Работа только с предоплаченными заказами

2. Бесконтактная выдача заказов

3. Допуск в ПВЗ не более одного человека.

4. Примерка отсутствует

5. Торговый зал закрыт. Апсейл отсутствует.

6. Сотрудники в масках и перчатках.

7. Наличие санитайзера

От имени компаний, согласившихся с этими правилами Татьяна Бакальчук призывает присоединиться к этому соглашению розничные магазины.

Кроме того, Бакальчук призывает покупателей, несмотря на изоляцию не прекращать покупать! Обещает все привезти к клиентам домой. Также Наталья Бакальчук, призывает не скупать без необходимости марлевые повязки: их не хватает тем, кому они действительно нужны.