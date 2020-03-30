«Зенит» назвал лучшего футболиста марта

Им оказался нападающий Малком, который забил один гол.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем сообщили в петербургском футбольном клубе. Лучшим игроком «Зенита» в текущем месяце назвали нападающего Малкова. Футболист принял участие в четырех матчах и смог забить один гол. К слову, до этого болельщики заявили, что бразилец играл лучше всех в матче против «Уфы», который завершился ничьей.

Напоминаем, что Малком пока толком не успел поиграть за «Зенит» – он присоединился к клубу в августе 2019 года, затем получил травму и на протяжении долгих месяцев восстанавливался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анализ экс-футболиста «Зенита» Астафьева оказался отрицательным. Игрок сделала повторный тест – он оказался здоров.