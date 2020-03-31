Петербурженку обвиняют в сбыте поддельных денег в Приморском районе

Петербурженку обвиняют в сбыте поддельных денег в Приморском районе
Женщина расплачивалась фальшивыми деньгами. Фото: pixabay

Жительница Петербурга окажется на скамье подсудимых за преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса о сбыте поддельных денег.

Как сообщили в городской прокуратуре, по версии следствия, обвиняемая приобретала в Приморском районе различные товары, расплачиваясь поддельными купюрами.

Фальшивые деньги были выявлены лишь при инкассации, после чего их изъяли из оборота. Правоохранителям удалось вычислить подозреваемую оперативным путем.

Позже оказалось, что женщина также расплачивалась поддельными купюрами в Новгородской и Псковской областях. Против нее возбуждено 17 уголовных дел. Приморский районный суд рассмотрит их по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейские задержали фальшивомонетчицу.

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