В Петербурге полицейские задержали фальшивомонетчицу

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали женщину, которая приобрела поддельные купюры, а затем сбыла их в супермаркетах Приморского района.

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, работники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что 33-летняя уроженка закавказского государства причастна к приобретению и сбыту фальшивых денег.

Злоумышленница в конце ноября прошлого года приобрела две купюры номиналом 5 тысяч рублей, которые затем потратила в магазина на Парашютной улице и супермаркете на Комендантском проспекте. Женщина, как оказалось, безработная, и не раз привлекалась к уголовной ответственности. В том числе — за оборот поддельных купюр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преступники вымогали у жителей поселка Никольский сотню тысяч рублей.