Около половины жителей Петербурга могут стать свободными специалистами

Около половины жителей Петербурга могут стать свободными специалистами
Все больше граждан стремятся работать на себя. Фото: pixabay.com

Каждый пятый житель города на Неве задумывается о переходе во фриланс в текущем году.

При этом, 48% горожан рассматривают подобную смену формата работы в дальнейшей перспективе. Такие данные приводит сервис по поиску работы hh.ru с ссылкой на опрос, проведенный своей службой исследований.

Из опрошенных, которые планируют уйти во фриланс, только 43% планируют узаконить свою деятельность в качестве самозанятого, 34% не хотят решатся на такой шаг.

Опрос также показал среди каких профессий распространен фриланс. Специалисты искусства и массмедиа занимают большую долю (49%), далее идут работники рекламы и маркетинга (40%), сфера образования и научной деятельности (26%), IT (23%), юриспруденция (13%)

Опрос был проведен в феврале текущего года. Из всех опрошенных 74% являлись работниками по найму, 17% фрилансерами, 3% имели собственный бизнес, а 6% только начинают свой карьерный путь и не имеют опыта работы.

Примечательно, что российские фрилансеры имеют доходы меньше, чем у представителей бизнеса и работников по найму. До 15 тыс. рублей в месяц за свою работу получают 24% свободных специалистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работодатели Петербурга увеличили спрос на удаленных сотрудников в два раза.

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