Появились кадры с места ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога

Появились кадры с места ДТП на трассе Вологда &#8212; Новая Ладога
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В Волховском районе Ленобласти на 514 км. автодороги Вологда — Новая Ладога произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина. В Сети появились фотографии с места аварии.

Все случилось сегодня, 31 марта. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Машина влетела в ограждение. Фото: vk.com/dorinspb

На фотографиях видно, что у машины марки Iveco полностью разбита передняя часть, она буквально вмята внутрь транспортного средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Iveco влетел в ограждение и попал в больницу. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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