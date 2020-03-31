Появились кадры с места ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога

В Волховском районе Ленобласти на 514 км. автодороги Вологда — Новая Ладога произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина. В Сети появились фотографии с места аварии.

Все случилось сегодня, 31 марта. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что у машины марки Iveco полностью разбита передняя часть, она буквально вмята внутрь транспортного средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Iveco влетел в ограждение и попал в больницу. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.