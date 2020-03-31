В Петербурге за день поймали троих мужчин, пытавшихся украсть товары из магазинов

В Петербурге за день поймали троих мужчин, пытавшихся украсть товары из магазинов
Правоохранители задержали троих мужчин за попытки кражи товаров из гипермаркетов. Фото: pixabay

В двух районах Северной столицы правоохранители задержали троих мужчин. Они хотели обмануть кассиров и не заплатить за товар. Теперь нарушители находятся в отделении полиции.

Все произошло в воскресенье, 29 марта. Первоначально кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на Выборгском шоссе. Прибывшие росгвардейцы поймали там посетителя, который попытался украсть более 30 шоколадок и пассатижи.

Как сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны, чуть позже сотрудники задержали еще двоих мужчин, только уже в продуктовом на Бухарестской улице.

Там покупатели пытались пробить товар по ложной цене. Для этого они на дорогостоящие продукты переклеили штрихкоды с более дешевых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились кадры с места ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога.

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