В Петербурге за день поймали троих мужчин, пытавшихся украсть товары из магазинов

В двух районах Северной столицы правоохранители задержали троих мужчин. Они хотели обмануть кассиров и не заплатить за товар. Теперь нарушители находятся в отделении полиции.

Все произошло в воскресенье, 29 марта. Первоначально кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на Выборгском шоссе. Прибывшие росгвардейцы поймали там посетителя, который попытался украсть более 30 шоколадок и пассатижи.

Как сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны, чуть позже сотрудники задержали еще двоих мужчин, только уже в продуктовом на Бухарестской улице.

Там покупатели пытались пробить товар по ложной цене. Для этого они на дорогостоящие продукты переклеили штрихкоды с более дешевых.

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