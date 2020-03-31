В Петербурге будут судить злоумышленницу, которая раскидывалась фальшивыми деньгами

В Петербурге прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в сбыте поддельных денег.

По данным следствия, женщина расплачивалась за покупки в районных магазинах поддельными банкнотами. Фальшивку удалось обнаружить инкассаторам.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, позже оперативники установили личность фальшивомонетчицы.

В отношении злоумышленницы возбудил 17 уголовных дел за совершение подобных преступлений в Новгородской и Псковской областях. Материалы дела направлены в Приморский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за день поймали троих мужчин, пытавшихся украсть товары из магазинов.