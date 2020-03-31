Нарушителям карантина будут приходить СМС-уведомления

СМС-уведомления будут приходить всем нарушителям карантина. Фото: pixabay

СМС-уведомления будут приходить всем нарушителям карантина. Фото: pixabay

Находящимся на карантине жителям России будут отправлять СМС-уведомления, если они нарушат режим, сообщается на сайте российского правительства.

Российские Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзор по поручению премьер-министра Михаила Мишустина должны наладить систему информирования граждан. Информация о случаях нарушения карантина будет передаваться правоохранителям, Минздраву, Роспотребнадзору и в Госсовет РФ.

Кроме того, столичному мэру Сергею Собянину дали поручение об обеспечении контроля за соблюдением жителей Москвы карантина при помощи мобильных операторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.