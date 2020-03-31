Иномарка прилегла на бок после ДТП на Черной речке

Иномарка прилегла на бок после ДТП на Черной речке
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Автомобильная авария с «перевертышем» произошла в Приморском районе Петербурга сегодня днем, 31 марта, судя по всему, участниками аварии стали две машины.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло на перекрестке набережной Черной речки и Карельского переулка. Один из участников ДТП не уступил дорогу другому, в результате чего произошло столкновение. В момент столкновения один из автомобилей отбросило на бок посреди проезжей части, вторая машина оказалось ровно на перекрестке.

«Звук был сильный, аж в комнате услышали. Пострадавших нет, водителя вытащили МЧС», — написал в комментариях подписчик.

Петербуржцы также сообщили, что на этом месте аварии происходят практически ежедневно, указав на плохую видимость машин из-за перил моста и отсутствие светофора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились кадры с места ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога.

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