Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании

Лазарева пожаловалась, что в больнице ее ни разу не покормили. Фото: Instagram ведущей

Лазарева пожаловалась, что в больнице ее ни разу не покормили. Фото: Instagram ведущей

В стране, в которой бушует коронавирус, телеведущая была госпитализирована с камнем в почке.

Самочувствие Лазаревой ухудшилось вчера, 30 марта. Сначала почувствовалась усталость, а позже появилась боль в нижней и левой части живота, которая стремительно усиливалась. Дочь ведущей вызвала скорую, врач которой сообщил, что пока не может организовать госпитализацию. Медик уехал после того, как поставил два укола. Только самочувствие снова начало ухудшаться, начали неметь руки, а также терялось сознание. Добавилась и тошнота. После второго вызова Лазаревой снова сделали укол, но уже отвезли в больницу, сказав, что машина скорой помощи и этаж отделения стационара чист от коронавирусной инфекции.

Отметила ведущая, что даже не понимала, куда ее повезут, потому что все медучреждения переоборудовали для больных с COVID-19.

После обследования выяснилось, что у телеведущей камен в почке, который двинулся. Сейчас она находится под присмотров врачей в одноместной палате. Боль уже утихла. В данный момент Лазарева ждет ответа своей страховой компании, которая сообщит, будет ли оплачена запланированная операция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Испании выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Это произошло 1 февраля.