Под Тулой столкнулись 40 машин из-за снегопада

Массовое ДТП произошло в Тульской области во вторник, 31 марта. На трассе М-2 «Крым» во время снегопада столкнулись несколько десятков машин.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу местного УМВД, все произошло в десять утра на 127 км трассы. Участниками аварии стали порядка 40 автомобилей, включая пассажирский междугородный автобус. При этом повреждения получили лишь 14 автомобилей, остальных просто зажало. Происшествие, к счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Авария могла произойти по причине неблагоприятных погодных условий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка прилегла на бок после ДТП на Черной речке. Один из участников ДТП не уступил дорогу другому, в результате чего произошло столкновение.