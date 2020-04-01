В Петербурге за сутки выявили 27 случаев заболевания коронавирусом

В Петербурге выявлены 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией. В Ленобласти выявлено шесть случаев заражения.

За последние сутки в Росси выявлено 440 новых случаев заражения в 35 российских регионах. Зафиксировано семь смертельных случаев. Всего в стране сейчас 2 777 зараженных, 24 погибших, выздоровел 190 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.