Ветераны Петербурга смогут начать получать выплаты к 75-летию Победы с 15 апреля

Ранее предполагалось, что распределение средств начнут с 1 мая.

Законопроект о переносе сроков уже внесен на рассмотрение в парламент города на Неве. Принять его депутаты планируют в самое ближайшее время. Об этом сообщил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Макаров считает, что перенос сроков на более раннюю дату очень важен. Ведь пожилым ветеранам, оставшимся дома в полной изоляции из-за распространения коронавируса, денежные средства необходимы уже сейчас.

Напомним, начать выплаты по случаю юбилея Победы в апреле, предложил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам, которое состоялось 25 марта. В тот день глава государства обратился к народу из-за активного распространения COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветераны получат медали к 75-летию Победы на дому. Это связано с тем, что в период пандемии граждане преклонного возраста должны находиться в самоизоляции.