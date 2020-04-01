Петербуржец, купивший сигареты с помощью найденной на улице кредитки, предстанет перед судом

Преступника будут судить по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Фото: pixabay.com

Преступника будут судить по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Фото: pixabay.com

Прокуратура Фрунзенского района сочла виновным местного жителя, который, найдя на улице потерянную кем-то банковскую карту, воспользовался ею для собственных нужд.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, еще в сентябре прошлого года петербуржец, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов, нашел на улице кредитку, потерянную неизвестной девушкой. Обвиняемый не растерялся и решил воспользоваться «удачей».

Мужчина направился в магазин и купил несколько пачек сигарет, рассчитавшись при помощи бесконтактной оплаты. Ничего не подозревающий продавец отдал злоумышленнику товар. Таким образом, мошенник причинил потерпевшей ущерб более чем на 3,5 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Северной столицы обнаружили труп женщины.