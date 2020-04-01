Власти Петербурга перераспределят средства программы ОМС из-за пандемии коронавируса

Коронавирус существенно затронул сферу здравоохранения как во всем мире, так и в Северной столице. В Смольном вынуждены перераспределить деньги внутри территориальной программы ОМС.

К такому выводу пришли члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга в ходе рабочего заседания, которое состоялось в среду, 1 апреля. В качестве мер по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 в городе приостановлены плановые диспансеризации, процедуры и операции, а также отменены реабилитационные программы в санаториях.

Средства, выделенные ранее на эти цели, теперь будут направлены на противодействие распространению опасной инфекции. Эти деньги помогут обеспечить больницы, которые находятся на аванпосту сражения с болезнью, а также будут направлены на оплату лечения пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на время карантина в Петербурге приостановят работу станции метро «Новокрестовская».