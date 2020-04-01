В ЖК «Солнечный город» появится зона отдыха с 3,5 тысячами растений

В ЖК «Солнечный город» ландшафтные дизайнеры облагородят новую зону отдыха с помощью 3,5 тысяч растений.

Уже этим летом строительная компания Setl Group начнет работу по созданию зеленого бульвара. На нем настоящие профессионалы своего дела высадят 3500 кустарников и деревьев, которые будут радовать местных жителей, решивших прогуляться в зоне отдыха.

Сам бульвар уже проложен от парка до улицы Тимофея Федорова и от улицы Тимофея Федорова до улицы Генерала Кравченко. Он находится между двумя школами — открытой и строящейся. Протяженность будущего зеленого островка составит 700 метров.

На территории зоны отдыха создадут декоративные холмы из растительного грунта. На них высадят сезонные травы, кустарники-многолетники, организуют цветники. Примечательно, что проезжую часть отделит от места отдыха горожан живая изгородь из кустарников. В их состав войдут розовая и серая спирея, барбарис, шиповник, сирень, пузыреплодник, а также многие другие зеленые насаждения.

Стоит отметить, что листья пузыреплодника не всегда остаются одного цвета. На окраску влияет солнечный свет. Поэтому, в солнечных местах листья приобретают темно-бордовый окрас, а в тени — зеленый с красновато-коричневым оттенком. Также на территории появятся стефанандры — листопадный многолетник, известный своей широкой кроной и вьющимися побегами. Из деревьев на бульваре будут высажены лиственные и хвойные насаждения. Компанию им составят кустарниковые горные сосны сорта «Мугус».

Setl Group сделает зону отдыха максимально комфортной — установит фонари и скамейки. После окончания работ, место обещает стать излюбленным для ценителей растений и граждан, предпочитающих неспешные прогулки. Бульвар отлично подойдет для отдыха с семьей и встреч с друзьями.

Предположительно, ландшафтные работы завершатся в 3 квартале 2020 года. Эксклюзивным продавцом ЖК «Солнечный город» является «Петербургская Недвижимость».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупнейший застройщик Северо-Запада Setl Group в 2019 году ввел больше всего жилья в Петербурге.