Крупнейший застройщик Северо-Запада Setl Group в 2019 году ввел больше всего жилья в Петербурге

Результаты компании стали лучшими среди всех застройщиков Северной столицы за прошедший год. Setl Group продемонстрировал показатели в 524 тыс. кв. м. введенного жилья, чем порадовал не одного покупателя недвижимости.

Примечательно, что данный результат застройщика на 164 тыс. кв. м больше, чем у другой компании данного профиля, которая расположилась на втором месте рейтинга.

Setl Group в 2019 году окончательно завершил строительные работы ЖК «Невские паруса» в Невском районе и ЖК «МореОкеан» в Приморском районе.

Помимо этого, в эксплуатацию были введены очереди жилых комплексов «Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» в Красносельском районе. Данные ЖК являются объектами комфорт-класса.

Также, холдинг сдал вторую очередь квартала «Палацио» на Васильевском острове и жилой комплекс премиум-класса «Петровский квартал на воде», который расположился в Петроградском районе.

Примечательно, что компания Setl Group стала лидером ТОП петербургских жилых комплексов по объемам продаж в 2019 году, согласно рейтингам, которые были составлены изданием «Деловой Петербург» и сайтом Urbanus.ru. Покупатели, желающие приобрести жилье комфорт-класса, отдавали предпочтение ЖК «Чистое небо» и «Солнечный город».

В топе рейтингов по продажам жилья высокого комфорта, снова оказался холдинг Setl Group. Будущие новоселы останавливали свой выбор на объектах «Статус у Парка Победы», «ArtLine в Приморском», «Стрижи в Невском» и «Pulse на набережной».

Эксклюзивным продавцом компании Setl Group является «Петербуржская недвижимость».