В Приморском районе расследуют мошенничество со вкладами пенсионерки-инвалида

В Приморском районе расследуют мошенничество со вкладами пенсионерки-инвалида
Прокуратура намерена защитить интересы пострадавшей и вернуть деньги. Фото: pixabay.com

Прокуратура Приморского района будет отстаивать интересы пенсионерки-инвалида 2 группы, которая лишилась почти миллиона рублей, вложенных в Кредитный потребительский кооператив.

Как передали в правоохранительных органах в среду, 1 апреля, заявительница вложила в Кредитный потребительский кооператив 700 тысяч рублей, которые должны была получить обратно в ноябре 2019 года. Позже пенсионерка открыла в той же организации еще один вклад, на этот раз на сумму 400 тысяч рублей.

Когда пришло время возвращать деньги, пожилой женщине так и не удалось добиться возврата первого вклада в размере 700 тысяч, а более скромный второй вклад ей вернули, однако без учета процентов, которые должны были быть начислены за пользование деньгами. Прокуратура обратилась с иском в Калининский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о краже двухсот килограммов железнодорожных деталей из депо в «Шушарах».

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В Приморском районе расследуют мошенничество со вкладами пенсионерки-инвалида
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