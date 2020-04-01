Дежурные группы детских садов Петербурга оказались пустыми

В дежурных группах могут находиться дети тех родителей, на которых не распространился указ президента. Фото: pixabay.com

В дежурных группах могут находиться дети тех родителей, на которых не распространился указ президента. Фото: pixabay.com

В учреждения, в которых на время нерабочей недели выделили 2,5 тысячи мест, по факту привели всего 115 детей. Об этом сообщила уполномоченная по правам детей Петербурга Анна Митянина, выступая в Заксе.

Изначально подразумевалось, что данная помощь от города придется кстати родителям, которые обязаны продолжать выполнять свои обязанности на период «длинных выходных». Но, как оказалось, популярностью детские сады в карантинную неделю не воспользовались.

В связи с этим, Митянина предложила родителям, на случай, если карантин продлят, брать оплачиваемые отпуска, чтобы находиться с детьми дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге откроются дежурные группы для детей. Дежурные группы открылись в 41 детском саду на период с 30 марта по 5 апреля. Сообщалось, что в одной группе будут находиться максимум 12 воспитанников.